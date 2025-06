Chicharito, Ibrahimović y Douglas Costa los ejemplos a seguir de Efraín Álvarez

El nuevo refuerzo de Chivas, Efraín Álvarez tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de vestir la camiseta del Guadalajara, sin embargo, también se convirtió por primera vez en refuerzo de un equipo importante, situación de la cual fue aprendiendo con el paso de los años en la MLS, luego de que el ahora refuerzo del Guadalajara, tuvo como referentes a futbolistas como: “Chicharito” Hernández, Zlatan Ibrahimović y Douglas Costa.

El refuerzo del Guadalajara, dio a conocer que los jugadores franquicia que llegaron al Galaxy fueron fundamentales en su proceso de maduración, ya que actualmente le siguen aconsejando y ayudando para mejorar su carrera como futbolista.

Se une a chivas | IMAGO7

“En mi carrera yo la he tomado con mucho aprendizaje, al principio se me hacía muy fácil estar en la casa, se me hacía todo fácil la verdad, y ya cuando me fui de Galaxy, también Galaxy me enseñó mucho, todos los jugadores que tuve, que tuve a Chicharito, que tuve a Zlatan, que tuve a Douglas, a muchos jugadores que me enseñaron, ellos jugaron los mejores clubes del mundo, me enseñaron cosas extraordinarias que me ayudan a mí, y ya yendo fuera de casa, me ayudó a madurar, me ayudó a realizar diferentes cosas, como cuidarme bien, como dormir bien, las cosas que un futbolista necesita ahora, y la verdad, yo lo he tomado como un prestigio”, aseguró para Chivas TV.

Douglas Costa llegó a las filas del LA Galaxy en 2022, jugador del que Álvarez aprendió y mejoró en la parte profesional, luego de que fue pieza fundamental para retomar hábitos post entrenamientos y partidos, situación que le ayudó mucho en su etapa final con el conjunto californiano.

Su ídolo es Chicharito | IMAGO7

Posteriormente, en 2021 arribó a las filas del Galaxy, Javier Hernández, quien además de ser su ídolo, se convirtió en un gran colega del ahora refuerzo de Chivas, luego de que ambos vivieron su mejor momento en su paso por el cuadro de los Ángeles, ya que en la temporada 2022, “Chicharito” marcó 18 goles y registró tres asistencias, mientras que Álvarez marcó 3 anotaciones y consiguió seis asistencias.

Zlatan Ibrahimović fue el primer gran mentor de Álvarez en el Galaxy, el astro sueco lo adoptó como un hijo, ya que, en 2019, luego de que este subió al primer equipo y encontró en “Ibra” a su papá en el terreno de juego. Su relación fue tan buena que actualmente sigue viendo sus partidos, y sigue en comunicación con él, por lo que sigue siendo guiado por el actual directivo del Milán.

Fue un mentor para Efraín | MEXSPORT

