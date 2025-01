‘Chicharito’ y Hormiga viajan a León; Pulido y Mozo los ausentes en la convocatoria

De cara al compromiso de la Jornada 4 ante León, el conjunto Rojiblanco realizó el viaje este lunes rumbo a Guanajuato, duelo en el que el director técnico Óscar García tendrá algunas novedades luego de que regresa Armando González a la convocatoria del equipo.

MEXSPORT

Para el duelo de este martes, Chivas contará con el regreso de la “Hormiga” González, mismo que no había tenido actividad con el equipo, luego de que presentó una lesión muscular previo al inicio del campeonato, por lo que ante León podría ver sus primeros minutos en el torneo.

Los grandes ausentes para el compromiso de la fecha 4, son Alan Pulido y Alan Mozo, quienes aún no están en óptimas condiciones para jugar, por lo que seguirán trabajando en Verde Valle para su posible incorporación en las próximas fechas.

MEXSPORT

Otro de los elementos que ya no fue considerado para la convocatoria de este lunes, es el delantero Ricardo Marín quien no fue convocado debido a que ya no forma parte del club y tendrá en el Puebla a su nuevo equipo.

MEXSPORT