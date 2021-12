Chicote Calderón: 'No me aceptaron en Chivas de niño por chaparro'

Crisitian 'Chicote' Calderón, futbolista de Chivas, aseguró que de niño se fue a probar al equipo rojiblanco, pero por su baja estatura ue rechazado.

"Llegué a Verde Valle para hacer las pruebas, tenía como unos 12, 13 años, los profes decían que veían cosas buenas de mí y ya cuando dieron la lista no estaba y me dijeron que por chaparro, que estaba muy chaparro", confesó Cristian Calderón en el podcast de Jesús Angulo, 'Hablando Claro'.

"Me hubiera gustado entonces quedarme, pero pues ya hoy son otros tiempos y que mejor que estar viviendo el sueño", agregó.

Calderón también reveló que antes de ser futbolista, en su natal Tepic, Nayart, ayudó a su papá a hacer ladrillos.

"De morrillo siempre me gustaba ayudarle a mi papá en los ladrillos. Me llevaba dos tres veces a la semana. Nada más iba a jugar, pero a veces sí le ayudaba a los ladrillos a rejillar, trinchar ahí me iba por las tardes cuando n entrenaba. De las últimas veces que fui con él fui a cargar madera, pero a veces iba a ayudarle a hacer ladrillo".

Además, el futbolista dio a conocer cómo fue que aprendió a usar la pierna zurda, a pesar de ser diestro de nacimiento.

"De morro le pegaba con las dos piernas, pero un día estabas cambiando una llanta con mi papá y al momento de quitar la llanta el gato se mueve y me cae el rin en el empeine, mi papá volvió a acomodar el gato y el empeine se me inflamó, duré un rato sin jugar, me ponía solo a patear y de ahí empecé a utilizar pura zurda, pero me gustó como se dio el cambio de derecha a izquierda", sentenció Calderón.

