Michel Leaño: 'Necesito en Chivas a jugadores que quieran ser campeones'

Marcelo Michel Leaño no quiso dar detalles sobre las negociaciones que están haciendo las directivas de Chivas y Cruz Azul. Uriel Antuna y Alejandro Mayorga están prácticamente amarrados con la Máquina. Roberto Alvarado llegaría al Rebaño Sagrado.

“Yo solo cuento con los jugadores que estuvieron hoy. Mientras no me dé una indicación la directiva, este va a ser el plantel con el que vamos a jugar. Todavía no defino quiénes van a estar en mi 11. Los jugadores lo saben, cualquiera puede ser titular. Yo quiero ver quién realmente tiene es nivel energético que necesita el equipo, además del futbol, para poder iniciar ganando”, mencionó.

Explicó cuáles son las características que deben de tener los refuerzos: “Necesito jugadores que quieran ser campeones y que quieran marcar diferencia. Serán jugadores que quieran sumar. Cualquiera que cumpla con esas características, tiene las puertas abiertas”, agregó.

“La idea es que lleguen lo más pronto posible. Nos estamos enfocando exclusivamente en los jugadores que tenemos. Yo armo el plantel con base en lo que tenemos. Hay una gran competencia. Nadie tiene un lugar asegurado. La fortaleza es el juego colectivo, no las individualidades”, indicó.

Marcelo Michel Leaño dijo estar satisfecho con lo que mostró Chivas en el partido amistoso contra Colima FC, pero cree que se puede mejorar para el Clausura 2022 de la Liga MX.

“Era importante demostrar todo lo que hemos trabajando. Es evidente que tenemos mejorar. Este equipo tiene que estar en los primeros lugares. No podemos bajar los brazos. Nos hemos enfocado mucho en trabajar todos los fundamentos de la idea de juego. No nos podemos conformar", concluyó.

