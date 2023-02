Chivas: Alan Mozo aseguró que no ir a Olímpicos lo marcó en su carrera

Alan Mozo, defensa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aceptó que no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio lo marcó de por vida en su carrera profesional como futbolista.

Mozo, quien ahora es más regular con el equipo tapatío, afirmó que vivió "un antes y un después" tras no ir a los Olímpicos, porque había hecho todo el proceso, pero al final no fue elegido.

En entrevista con TUDN, Mozo dijo que "la verdad es que no ir a los olímpicos fue un golpe fuertísimo en mi carrera, fue un antes y un después de esas fechas. Me acuerdo perfecto y fue algo que me dolió muchísimo porque creo que no falté a ninguna convocatoria de los cuatro o cinco años que fueron por lo de la pandemia".

Esto sin duda fue algo que le pegó emocionalmente al exjugador de los Pumas, pero de acuerdo a sus palabras, fue algo que ahora en su etapa con Chivas lo ha ayudado en crecer en todo sentido y ahora se siente un jugador más útil dentro de la cancha.

"Creo que fue un antes y un después. A partir de ahí me volví más profesional me volví mucho más determinante, mis números empezaron a subir notablemente y creo que cada fracaso y cada tropiezo en tu vida es una oportunidad para mejorar y sacar tu mejor versión", sentenció Alan Mozo.

