Chivas: Ángel Zaldívar descartado para el duelo vs Pumas por una lesión

Chivas no tiene a su hombre gol. El Guadalajara no podrá contar con Ángel Zaldívar debido a que presentó una lesión en el muslo izquierdo, por lo que Víctor Manuel Vucetich no podrá contar con dos de sus elementos más determinantes.

A través de un comunicado, el club dio a conocer que el ‘Chelo’ no realizó el viaje a la Ciudad de México para el enfrentamiento contra Pumas de este domingo, dejando como interrogante el tiempo de recuperación.

“Ángel presenta una lesión a nivel del tendón distal del bíceps femoral izquierdo, por lo que queda descartado para el partido contra Pumas y su vuelta a la competición será evaluada según la evolución”, se detalla en el escrito.

La baja de Zaldívar se suma a la de Alexis Vega, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante su participación con la Selección Mexicana contra Costa Rica.

Ante esta ola de lesiones en la ofensiva del Rebaño, Víctor Manuel Vucetich tiene un armamento limitado en donde podría recurrir a Oribe Peralta, Jesús Godínez o Ronaldo Cisneros para ser el encargado de comandar el ataque en su visita a los universitarios.

