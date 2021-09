Chivas: Carlos Cisneros reveló que pensó en el retiro tras su complicada lesión por estrés

Carlos Cisneros pensó en el retiro. El futbolista de Chivas padeció una lesión por estrés que le impidió jugar durante varios meses.

“Quizás sí, algún día lo pensé. Pero igual llegué a pensar cómo sería mi vida sin jugar futbol y no me veía ahí. Es algo que también me motivó”, explicó en conferencia.

El extremo rojiblanco admitió que fueron casi cuatro años para poder salir de esa dolencia; sin embargo, sacó lo positivo de la situación y se fortaleció física y mentalmente.

“Muy difícil, es bastante tiempo que sufrí y batallé con la lesión, aproximadamente cuatro años. Creo que es algo que me sirvió mucho para trabajar la mente, mi físico que también mejore. Por algo pasan las cosas. Agradezco a eso, porque sino no sería el jugador que soy ahora.

“No, para mi la lesión ya quedó atrás. No me quiero ni acordar. Y en el nivel futbolístico me siento muy bien, creo que de los últimos torneos es ahora cuando me siento mejor física y futbolísticamente hablando”, concluyó.

