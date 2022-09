Chivas: Chicote Calderón reconoció la 'paternidad' que tiene sobre América

Chicote Calderón se ha ganado el cariño de los aficionados de Chivas por un simple motivo: meterle goles al América. Y es que en los últimos encuentros ante Las Águilas, el futbolista del Rebaño le ha marcado anotaciones al conjunto azulcrema.

Ante esta situación, el mexicano reconoció tener una 'paternidad' ante los de Coapa, pues asegura que a pesar de trabajar semana con semana para marcan anotaciones, es el conjunto dirigido por el Tano Ortiz con quien más se le da.

"América es el equipo al que más le he hecho goles. Me ha tocado, por fortuna, marcarles varias veces, no solo con Chivas, desde Necaxa. Trabajo para hacer goles cada fin de semana pero se me ha hecho más con América, ahí está, es el equipo al que más le he marcado. Hay que seguir con esa racha y anotar que es lo que más me gusta", indicó para TUDN.

Asimismo, Chicote Calderón aseguró que disfruta la rivalidad que hay ante Las Águilas, pues lo considera un partido sumamente agradable y que a pesar de ser amistoso, siempre da de qué hablar.

"Siempre voy a disfrutar un Clásico y más si me toca hacer uno o más goles. Es un partido muy bonito sea amistoso o no, siempre será un encuentro que dará de qué hablar. Que sea gustoso por la gente, por las dos aficiones y por los dos planteles", mencionó.

