Chivas: Fernando Beltrán reveló que su relación con Vucetich estaba rota

Fernando Beltrán reveló detalles sobre su relación con Víctor Manuel Vucetich, extécnico de las Chivas al que no logró convencer dentro de la cancha y por el que estuvo muy cerca de salir del Rebaño.

Sin embargo, a pesar de no ser del agrado del estratega, se mantuvo como jugador del Guadalajara gracias a la confianza que depositaron en él Amaury Vergara y Marcelo Michel Leaño.

"Pase muchas situaciones con el técnico anterior (Víctor Manuel Vucetich), cosas que fueron rompiendo la relación. Yo siempre entendí que no fui de su gusto, nunca lo fui, nunca logré llenarle el ojo y esa preocupación les llegó mucho a ellos, que me costó mucho querer venir a entrenar a veces, esa sensación de que por más que hacer no llenas al entrenador y tanto al punto que busqué mejores opciones, quise ir a otro equipo donde se diera la oportunidad, yo sigo aquí por Amaury y por Marcelo, ellos siempre me dieron el voto de confianza, a pesar de que yo pasaba esa situación, ellos creyeron que yo podía estar en mi mejor versión, por eso sigo aquí", comentó Beltrán en entrevista para TUDN.

El Nene agradeció al dueño del equipo por la confianza, ya que fue clave para cambiar su perspectiva y forma de pensar.

"Cuando el dueño te da esa confianza y cree totalmente en ti, me cambió la vida, lo que yo pensaba, lo que yo creía, tengo el proposito de quedarme aquí, no quiero ir a otro equipo, antes porque no tenía minutos, ahora si no tengo minutos me los voy a ganar aquí, no hay mejor lugar que Chivas para estar jugando", declaró.

