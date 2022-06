Chivas: Gael Sandoval reveló la frase que motivo su salida del Rebaño

Walter Gael Sandoval, estuvo a prueba en la pretemporada para volver a Chivas; sin embargo, fue dado de baja y ahora busca nuevo equipo.

Y fue el propio Sandoval el que reveló las razones por las que no se quedó en el club rojiblanco asegurando que una frase que soltó a su llegada lo sentenció ante sus compañeros y cuerpo técnico.

"Te aseguro que este torneo hasta la titularidad te la gano. Y si no te la gano, mínimo y se lo dije a las personas de ahí, vengo a competir. El único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordo a los que están en esa posición porque les estaré metiendo presión y voy a hacer que esos cabrones también le metan también. ¿Quién va salir beneficiado? El equipo", reveló el mediocampista para TV Azteca.

Además, Sandoval aseguró que tenía muchas ganas de quedarse en el Guadalajara para demostrar su calidad.

"Sinceramente sí. No fue un tema emocional que me haya afectado. Tenía unas ganas, lo hablaba con amigos y les decía que vengo a quedarme. Ahora que me den la oportunidad, hablé con Cadena, de si te demuestro, es para jugar. No necesitaba nada, no quería la fama o ser estrella en el equipo, no me importaba nada, me importaba quedarme, demostrarme en todo ese crecimiento", sentenció.

