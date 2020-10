Chivas: Gallito Vázquez admitió que se planteó salir del Rebaño en busca de minutos

La segunda etapa de José Juan Vázquez en Chivas ha sido complicada, pues tras no contar con el protagonismo deseado en Santos, el Gallito buscaba continuidad, por lo que, después de estar en la banca gran parte del suspendido Clausura 2020, se planteó el salir de Chivas en busca de estar en la cancha el mayo tiempo posible.

“Lo complicado fue el torneo pasado (Clausura 2020), no tanto lo que pasó después de la cuarentena. Fue más complicado porque venías trabajando bien y no veías minutos y dices '¿entonces que me falta hacer o qué debo hacer para mejorar, para estar un rato en la cancha?'", contaba el mediocampista de 32 años en entrevista con TUDN.

“No había mucha oportunidad y entonces sigue la cuarentena, seguimos entrenando y dije: ‘si no va a haber tantas oportunidades, creo que en otro equipo puede que sí las haya’. Lo que uno quiere es jugar”.

Sin embargo, Gallito se enfocó en el trabajo y pese a no ser el titular habitual para Víctor Manuel Vucetich, ha logrado sumar el 32 por ciento de los minutos disponibles en este Guardianes 2020.

“Estoy agradecido porque me dan minutos. Me den cinco, diez, uno, dos, habla bien, te motivas para seguir trabajando y pelear un puesto. Eso también habla bien del cuerpo técnico.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHIVAS: LLEGADA DE VUCETICH BENEFICIÓ A 12 JUGADORES EN EL REBAÑO

“Físicamente me siento muy bien, mentalmente no se diga, por la oportunidad que me están dando, entonces tengo que aprovecharla sí o sí, haciéndolo bien todos los días, dejando toda el alma en cada entrenamiento para que me sigan dando confianza”, sentenció José Juan Vázquez.