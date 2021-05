Chivas: Héctor Moreno no cierra las puertas a Chivas con miras a Qatar 2022

Héctor Moreno tiene sus objetivos claros de cara a la recta final de su carrera: un Mundial más. El zaguero mexicano aspira por contender por una plaza en el combinado de Gerardo Martino, y para ello tiene claro que estar lo más cerca del futbol mexicano es la mejor opción, por lo que volver con un 'Grande' como Chivas no sería mala opción.

"(Dónde esté mi futuro) no lo sé, la verdad. (El estar libre) es una situación nueva para mí. Espero poder tener la posibilidad de tener ver varias opciones y platicarlo con la familia y ver qué es lo mejor. Mi sueño y mi ilusión es llegar de la mejor manera a Qatar, sería buena opción acercarme a México, a MLS, para estar más cerca de la Selección y para este año y medio estar en buen nivel", indicó el defensor de 33 años en entrevista con Fernando Cevallos.

"Hablando de Chivas, pues obviamente (me gustaría jugar ahí). Siempre será un equipo de mucha envergadura, de mucha tradición, de los más seguidos en todo el continente americano. Obviamente que es ilusionante que puedan pensar en mí, pero de momento no he hablado con nadie en México ni en MLS, porque quería terminar mi contrato de mejor manera en Qatar y a partir del 1 de julio ver lo que me depara el futuro", apuntó Moreno.

Héctor emprendió su travesía en el Viejo Continente en 2008, cuando salió de Pumas con rumbo al AZ Alkmaar; en 2019 terminó compromisos en la Real Sociedad y desde entonces ha jugado para el Al-Gharafa SC, club con el que termina contrato el próximo mes de julio, por lo que las ofertas no tardarían en llegar.

