Chivas: 'Jesús Molina es una burla, no ha sabido ser capitán', aseguró Rafael Lebrija

Después de que se destapara una nueva indisciplina por parte de un jugador de Chivas, en este caso por la denuncia penal sobre Dieter Villalpando, Rafael Lebrija señaló al capitán del equipo, Jesús Molina, por no llevar a cabo de manera eficiente su puesto y no cumplir su palabra.

"No creo que Jesús Molina tenga palabra, para mí es una burla. No ha podido ser capitán ni decirle a sus compañeros de juego qué pueden y qué no pueden hacer. Porque eso es un capitán", señaló Lebrija en entrevista para WRadio.

Y es que después de que se dio el episodio de indisciplina de Alexis Vega y Uriel Antuna, Jesús Molina se responsabilizó por lo hecho por sus compañeros y se comprometió a que no habría otro caso así.

"Me responsabilizo con ellos de que eso no va a volver a suceder y en caso de que pasara yo soy también responsable y me tendría que hacer cargo de las consecuencias", dijo en su momento Molina en videoconferencia.

Además de Villalpando, Eduardo 'Chofis' López, José Juan 'Gallito' Vázquez y Alexis Peña también fueron separados del plantel por temas disciplinarios.