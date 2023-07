Jesús Orozco Chiquete es actualmente uno de los mejores centrales del futbol mexicano. El defensor logró ganarse el respeto de todos, el pasado torneo, sin embargo, ahora confesó que al poco tiempo de debutar contempló dejar el futbol.

El jugador de Chivas, de 21 años, debutó el pasado 30 de julio de 2021 con el Rebaño Sagrado en un juego ante Puebla. Desde entonces ha logrado jugar en 49 partidos para un total de 4,211 minutos anotando dos goles y dando tres asistencias.

En entrevista para TUDN, el futbolista confesó que pudo haber dejado el futbol tras el fallecimiento de su padre, que fue poco tiempo después de su debut con el Rebaño Sagrado, pues ya no tenía la misma motivación.

“Fue muy difícil de asimilar. El día en que debuté, mi papá estaba en el hospital, ya había perdido el conocimiento y todo eso. Entonces, fueron situaciones difíciles. Cuando me entero que fallece, la verdad no voy a mentir, por mi mente paso dejar el futbol. Cuando fallece yo ya no veía para qué seguir si él ya no estaba”, expresó el jugador.

Ahora el futbolista es uno de los mayores prospectos del futbol mexicano, no sólo por su edad, sino por su juego. En caso de mantener el nivel demostrado en el Clausura, Chiquete podría salir a Europa en un futuro.

