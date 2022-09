Chivas: Jesús Sánchez reveló las claves para ganarle la titularidad a Mozo y Cisneros

Jesús Sánchez confesó que una de las claves para poder competir con el ritmo que traen Alan Mozo y Carlos Cisneros es estar bien físicamente. Esto le ha permitido al lateral derecho ganarse la titularidad en los últimos cuatro partidos.

"Me he sentido bien, lo único que he hecho es seguir trabajando, tratando de esforzarme en estar bien físicamente para poder competir. Son jugadores de mucha calidad, jóvenes, uno para poder competir a ese ritmo tiene que trabajar, tratar de cuidarse en todos los aspectos", señaló el 'Chapo' Sánchez.

Con la reciente llegada de Mozo se podría pensar en que Chivas estaría preparando un relevo generacional en la lateral derecha, sin embargo esto no le preocupa al jugador de 32 años, ya que el no toma esas decisiones y solo le queda trabajar: "Yo trato de competir, yo no tomo decisiones de recambios o no, yo me enfoco en lo mío y trabajo en tratar de competir, en tratar de ser alguien útil para el equipo. Las decisiones son del técnico, de la directiva, yo me enfoco en lo mío".

Finalmente Jesús Sánchez le pidió a los jugadores jóvenes de la plantilla que se mantengan humildes y sean responsables: "Que sean responsables con su carrera, que traten de ser mejor todos los días, que se mantengan humildes porque va a haber momentos difíciles y momentos muy dulces seguramente, pero que sean mesurados en ese aspecto, que no se dejen llevar por el momento. Nunca van a ser los mejores cuando estén arriba y nunca van a ser los peores cuando estén abajo, traten de manejar una línea media y que disfruten ".

QUIEREN SER UN RIVAL INCÓMODO

Sánchez también resaltó el buen momento que atraviesa Guadalajara en esta segunda mitad del torneo. Además, mencionó que en caso de mantener este ritmo podrían convertirse en un rival incómodo en la búsqueda por el título.

"Es importante no ponernos un techo, es importante trabajar y esforzarnos para seguir por este camino, por esta seguidilla de buenos resultados. Sabemos que así es el futbol, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Hay que ser muy mesurado en las dos posiciones. Hay que seguir trabajando con humildad, seguir esforzándonos para seguir teniendo estos resultados y competir, y tratar de brindar muchas alegrías a tanta gente que también sabemos que la ha sufrido al igual que nosotros", señaló el lateral.

Chivas ha sumado 10 puntos en las últimas cuatro jornadas, esto le permitió abandonar el penúltimo lugar de la tabla general y colocarse actualmente en la séptima posición con 15 unidades.

"Seguramente si seguimos con este ritmo de juego vamos a ser un rival incómodo que podrá aspirar a mucho más, pero es importante seguir humildes tanto en la derrota como en la victoria y seguir en esta línea de juego para poder aspirar a algo más", mencionó.