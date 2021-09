Chivas: Matías Almeyda reiteró que no negocia para volver al Rebaño

Matías Almeyda, entrenador de San José Earthquakes, reiteró que no ha hablado con nadie para volver al banquillo de las Chivas, pues está enfocado en su equipo actual.

"Primero quiero separar para que sepan el sentimiento que yo tengo con Chivas que es muy grande, después hay otra cosa, yo no hablé con nadie, nadie habló conmigo y hay un respeto hacia mis jugadores, porque yo estoy enfocado acá, y hay otra cuestión que Chivas tiene un entrenador, muchos están diciendo que yo estoy poniendo cláusulas para ir a Chivas, es mentira", expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico argentino pidió respeto a los medios de comunicación y aseguró que sus sentimientos por el club rojiblanco nunca cambiarán.

Bueno queda claro. Gracias a @quakes_talk por presentarle la pregunta a Matías, y ser hacer un reportaje como debe ser. Lastima el dinero que se gasta en reportajes inventados por tener de que hablar en la televisión pic.twitter.com/Ht1GqQc0Lb — Johnny Mack Brown (@Quakesplayoffs) September 19, 2021

"No hablé con nadie, no llamé a nadie, nadie me llamó a mí, yo soy entrenador hoy de San José y Chivas tiene un entrenador que se llama Víctor Manuel Vucetich que tiene una gran historia y yo le deseo que pueda levantar a Chivas, porque cuando uno es entrenador y se habla así es muy feo.

"Entonces respeten a todos, respetenme a mí de aquellos que mienten, respeten a Vucetich. Nada va a cambiar en mi vida lo que siento por Chivas, nada ni nadie, soy hincha de Chivas", dijo.

