Chivas: Oribe Peralta espera cumplir contrato con el Rebaño Sagrado

Oribe Peralta llegó a Chivas en 2019 en uno de los fichajes más polémicos de los últimos años debido a su procedencia del América donde ganó dos Ligas, dos Concachampions y una Copa MX.

A su llegada al Rebaño Sagrado, Peralta firmó un contrato hasta diciembre de 2021, el cual desea cumplir, pero ante la poca actividad con el equipo aceptó podría terminar antes.

"Físicamente me siento bien, es un contrato el cual quiero terminar, pero también sé por cómo es el futbol en nuestro país, podría ser que no pase, me siento bien físicamente y espero seguir así para poder terminar el contrato y ya después veremos qué es lo que sigue", aseguró Peralta en el podcast creativo de Roberto Martínez.

Oribe Peralta habla de su relación laboral con Chivas.

Acepta de la posibilidad de terminar su contrato en este verano.

Buena entrevista en el podcast Creativo de @robertomtzTV pic.twitter.com/bAn0Zqu8hi — Alberto Bernard (@betobernard) April 10, 2021

Desde su llegada al Guadalajara, el Cepillo sólo ha visto actividad en 26 partidos y sólo ha marcado un gol en Liga MX.

En el presente Guard1anes 2021, Peralta sólo ha jugado 64 minutos en el primer partido del certamen en el empate ante Puebla 1-1, por lo que su continuidad en el Rebaño está en duda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: AFICIÓN SE MANIFESTÓ CONTRA EL REBAÑO EN SU LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO