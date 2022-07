Chivas: Ormeño reveló que tiene como ejemplos a Layún y Oribe por su mentalidad

Santiago Ormeño, recién integrado al equipo de Chivas, aceptó que se siente identificado con Oribe Peralta y Miguel Layún en cuestión de ser objeto de críticas.

“Sin duda todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, claro que también con un poco de suerte y otras muchas otras cosas, que puedan ser del destino

No sé si pueda ser como ellos, estos personajes (Oribe y Layún) son jugadores en los que me he apoyado para estar bien mentalmente”, comentó para TUDN.

De igual manera, recordó que en alguna ocasión pudo charlar con el actual defensor del América, Miguel Layún.

Durante su entrevista, el nuevo atacante del Rebaño Sagrado se consideró como un profesional más maduro, ya que, según él, en el pasado le afectaban mucho los comentarios negativos.

Una vez más en los micrófonos, el exjugador de León llamó a que la afición le dé su voto de confianza. “Me voy a partir la madre por la camiseta”, concluyó.

Ormeño estuvo lejos de tener un debut de ensueño. El delantero recibió comentarios tras su desempeño en el partido contra Gallos, pues falló una ocasión clara de gol y ocasionó el penalti que forzó el empate.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: DT DE CHIVAS SOBRE SANTIAGO ORMEÑO: ''NO TUVO EL MEJOR DEBUT PERO BUSCAREMOS EL GOL'