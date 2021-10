Chivas: Salcido reveló que fue a PSV porque era la oferta que más le convenía al Rebaño

El exjugador mexicano, Carlos Salcido, declaró que prefirió irse de Chivas a Holanda con el PSV , debido a que la oferta de los Granjeros le convenía más al Rebaño, y la decisión la tomó a pesar de contar también con ofertas de España e Italia.

“Fue complicado desde tomar la decisión de dónde jugar. Uno nunca quiere salir mal del club de sus amores, yo no quería salir mal de Chivas. Yo quería que Chivas dijera: 'Sabes que cabrón, para nosotros, como club, la mejor oferta es ésta'. Yo decía 'Si Chivas está bien, yo estoy bien, chinge su madre'.

"Decidimos por Holanda, pero no conocía nada del club, lo único que conocía de allá (del país) eran los Helados. Yo sólo quería dar ese saltito a Europa. Pude haberme ido a España, donde hablaban el idioma, yo podía ir a Italia porque tenía ganas de mejorar más, las defensas férreas, donde puedes aprender mucho más, pero decidimos ir a Holanda, donde no sabía ni qué idioma se hablaba", explicó el exmundialista en charla con Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, para el podcast 'La Sombra del Tri'.

El de Ocotlán también habló de lo difícil que fue la adaptación, pues se perdió el nacimiento de su hija, además de que tuvo que vivir solo, e incluso se desmayó durante un entrenamiento a causa de la mala alimentación que tenía al llegar a un país nuevo.

"Nunca me he sabido hacer un pinche huevo, dependía por completo de mi señora (ella estaba en México por el embarazo). Si ella no me da de comer, soy de esos cabrones que se malpasa. Empecé a ir a estos lugares de las hamburguesas. Me chingaba tres, cuatro y dizque lleno, los primeros días aguantas. Me desmayé en un entrenamiento y ahí solté la sopa, no me estoy alimentando bien, los entrenamientos son fuertes, estamos en pretemporada, y es ahí cuando el club sabe.

"Una noche estaba hablando con mi señora desde mi hotel de holando, yo estaba llorando que me quería regresar y mi señora diciendo 'no cabrón, es su meta, su sueño, nada es fácil, ya pontro estaremos allá. Colgando el teléfono, yo estoy desesperado y llega Farfán (la Foquita) y me dice 'cabrón, vámonos a cenar, conozco un restaurante español. La Foquita fue mi ángel de la guarda en ese entonces, contó el exjugador.

Salcido estuvo en Países Bajos de 2006 a 2010; posteriormente pasó al Fulham y regresó a México hasta 2011, cuando fichó con Tigres.

