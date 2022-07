Chivas: Santiago Ormeño explicó el motivo de su salida al casino con Alan Mozo

Santiago Ormeño y Alan Mozo fueron captados en un casino en Las Vegas, Nevada, previo al duelo amistoso que protagonizaron las Chivas ante Juventus en la Ciudad del Pecado.

Respecto a las imágenes, fue el propio delantero, nuevo refuerzo del Rebaño, el que explicó la situación que vivió con Mozo en Las Vegas.

"Vengo llegando, pero es obvio, es el equipo más popular de México, pero yo no tengo Twitter, muchas veces no me entero de esas cosas, pero me comenta la gente y me di cuenta, simplemente teníamos permiso, jugamos un ratito, pero la gente hasta eso ve mal, pero hay que tener cuidado y que no pasen esas cosas", dijo Ormeño en entrevista con TUDN.

Van a jugar Mozo y Ormeño o nomas vinieron a Las Vegas a apostar @medranoazteca @Gabrieltamayof pic.twitter.com/CmcynV6YQD — Fernando Badosa (@fer_g0nzalez) July 22, 2022

Ormeño refirió saber que ahora en su estancia en Chivas debe cuidar su vida privada.

"Si hay que tener cuidado con eso porque muchas veces parece teléfono descompuesto, ¿no?, la gente lo interpreta de otra manera y puede afectar, entonces hay que tener cuidado, respetar a la institución, este escudo y no habrá ningún problema", sentenció el delantero

