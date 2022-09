Chivas: Se aleja la posibilidad del regreso de Alan Pulido a Guadalajara

Alan Pulido es uno de los referentes más grandes de Chivas de la última década, pues marcó el gol del título de Liga MX en la Final ante Tigres del Clausura 2016 y fue parte del plantel que ganó cinco títulos bajo las órdenes de Matías Almeyda, es por eso por lo que los rumores que ponen al atacante de regreso a Guadalajara ilusionaron a la nación rojiblanca.

El contrato de Pulido con el Sporting Kansas City termina dentro de un año, por lo que en seis meses podría empezar a negociar con cualquier equipo para llegar libre a la institución que desee, por lo que Chivas no tendría que desembolsar nada para hacerse con los servicios del delantero.

Sin embargo, el regreso de ‘Puligol’ al Rebaño Sagrado no es tan sencillo y existen múltiples factores que impiden su vuelta triunfal a Guadalajara. El primero de ellos es la relación fracturada que quedó con Ricardo Peláez, actual presidente deportivo de la institución, pues después de pedir un aumento de sueldo por quedar campeón de goleo, situación que se le negó, por lo que pidió salir de la institución y las cosas se fracturaron.

Además, cuando se dio su transferencia a la MLS, Pulido metió una controversia con la FMF, en la que exigía un porcentaje de la ficha que Sporting Kansas City pagó al Rebaño Sagrado para concretar la operación.

A ello se suma la mala imagen que tiene ante Amaury Vergara, quien en el pasado aseguró que Pulido no volvería a Chivas bajo ningunas circunstancias en una entrevista con Futbol Picante.

“Alan tiene que recordar que él solicitó la salida del equipo. Si algo puedo garantizar es que solo quiero jugadores que quieran estar en Chivas. El que no quiera estar, sin importar quién sea, cómo se llame o si mete muchos goles, si no quiere estar en Chivas, no se merece estar en Chivas”, sentenció el dueño de Chivas en febrero de 2021.

Todas estos factores serán un impedimento para que Pulido regrese a Chivas, y según información de Bola VIP, el cuadro rojiblanco confía en que José Juan Macías, Santiago Ormeño, José Tepa González, Sebastián 'Chevy' Martínez o Luis Fernando Puente sean la solución en el ataque en el futuro cercano.

