Chofis López sobre Chivas: 'Digan lo que digan, estuve en los títulos y me voy tranquilo'

Javier Eduardo López rompió el silencio sobre su salida de Chivas, y pese a no salir de la mejor manera, la 'Chofis' se dijo contento por participar en los títulos obtenidos.

“Me voy contento de acá, obviamente no me gustaría haberme ido así pero no pasa nada, hay que ver el lado bueno. Se consiguieron muchas cosas buenas y que digan lo que digan, títulos son títulos y yo estuve ahí. Anoté varios goles y me voy tranquilo.

“Días antes sí estábamos por ahí un poquito mal de la situaciones que habían pasado, no te miento, no andaba mentalmente o anímicamente, no estaba bien. Me costó un poquito retomar todo, pero hoy en día me encuentro muy bien, tengo días entrenando", mencionó para TUDN.

Sobre regresar al Rebaño en un futuro, el canterano rojiblanco no cerró las puertas, pero sino llega a darse, no tendría ningún problema.

“Es mi primer equipo y nunca me imaginé que pudiera salir de aquí. Siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba a mí, ya me toca. Creo que desde hace tiempo tuve que haberlo tomado. Estoy a buena edad y buen tiempo de hacer ese cambio y que me vaya muy bien.

“Nunca digo que no (volver a Chivas), estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y si no, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno", agregó.

