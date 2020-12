Hernán Cristante sobre la situación de Toluca: 'Tenemos la idea de que tocamos fondo'

Hace una semana que Hernán Cristante tomó las riendas del Toluca y desde su llegada ha comenzado a trabajar para sacar al equipo adelante, luego de la desastrosa campaña que tuvieron durante el Guardianes 2020 donde aseguró que tocaron fondo.

"Hay que rescatar gente y acá tenemos la idea de que tocamos fondo. Lo que hablé con ellos fue claro, nosotros los directores técnicos somos instrumentos para su mejora, somos docentes. La culpa no es de ellos sino uno. El jugador tiene que convertir el error en resiliencia y el jugador tiene ese privilegio. El ánimo es bueno, pero se sentían con vergüenza y culpa", declaró Cristante en conferencia de prensa.

A pesar de que el equipo se encuentra en una situación complicada en cuanto a la tabla porcentual, el estratega aseguró que las prioridades de los Diablos Rojos no han cambiado.

"La prioridad de Toluca siempre serán las mismas, así es Toluca y el tema de la porcentual es una consecuencia de cosas que no han salido bien. Es una situación que ocupa y si empezamos a jugar con esa presión no alcanza el análisis anterior. Toluca no solo merece sino tiene que estar más arriba en la porcentual.

“No vamos a hacer el gasto extraordinario en refuerzos para salvarnos. Creo que es una consecuencia y es más fácil corregir el rumbo. Desde hace cuatro torneos no se encuentra el rumbo y tal vez no se ha hecho de la mejor forma", comentó.

