América: Alan Medina, a detalles de ser nuevo jugador de las Águilas

Debido a que el América todavía está en juego en el torneo de la Concacaf, poco se ha hablado de renovaciones y fichajes; sin embargo, en la directiva tienen estructurado un plan que comenzó con la contratación de Mauro Lainez y que está muy cerca de consolidar su siguiente paso al consolidar la contratación del mediocampista de Toluca, Alan Medina.

Se sabe que el canterano escarlata tiene las negociaciones con América muy avanzadas y todo indica que solo es cuestión de tiempo para que se oficialice su llegada, el futbolista de 23 años llegará al Nido en calidad de préstamo por un año con la opción de comprar su carta cuando concluya dicho tiempo.

Otro jugador que también está en el radar americanista de cara al 2021, es el volante de Tijuana, Marcel Ruíz, un elemento que desde hace un par de temporadas ha inquietado al cuerpo técnico que encabeza Miguel Herrera, no obstante, no se ha podido llegar a un acuerdo con él; lo relevante para esta ocasión cabe la posibilidad que al no llegar a un acuerdo con Emanuel Aguilera, el argentino sea parte del trato.

Desde hace un par de días trascendió que las negociaciones entre el defensor argentino y la directiva de las Águilas se desvirtuó a pesar de que en algún momento todo fluía entre ambas partes, pero con la petición de querer renovar más de un año con el club, una práctica que resulta poco usual con jugadores mayores de 30 años, las pláticas se atoraron y el regreso de Ema a tierras fronterizas ahora es una opción,

Lo que es un hecho es que para este periodo de transferencias así como en otros equipos, América no piensa hacer grandes contrataciones considerando que las únicas altas que harán serán a través de préstamos o intercambios como consecuencia de la crisis financiera que dejó la pandemia.

¿CÓMO HA SIDO LA CARRERA DE ALAN MEDINA?

Alan Medina, el descubrimiento de Hernán Cristante que consolidó en Primera División Ricardo Antonio La Volpe. La historia del mediocampista de los Diablos Rojos fue encaminada por el estratega argentino, un viejo conocido en el Nido que le ha dado al club dos de las últimas joyas como son Edson Álvarez y Diego Lainez.

Nacido en la ciudad de Culiacán en Sinaloa, el jugador de 23 años se formó en las Fuerzas Básicas de Toluca debutando en el Torneo Clausura 2019 de la mano de Cristante, sin embargo, fue un semestre más tarde, ya cuando La Volpe había tomado las riendas del club que el volante logró mayores oportunidades hasta que llegó a consolidarse en el primer equipo siendo una pieza clave del 'Bigotón'.

Con 33 partidos disputados en el Máximo Circuito, 21 saliendo como titular y con cuatro anotaciones en Primera División, son los números que respaldan al futbolista que está muy cerca de convertirse en jugador del América, un logro importante en su corta carrera.

