Pumas: Lillini reconoció a sus jugadores por 'cambiar de chip' y lograr la remontada

Luego de concretar la remontada más importante en la historia del futbol mexicano, Andrés Lillini, timonel de Pumas, se rindió ante sus jugadores quienes asegura que no lo dejaron solo y lo catapultaron a un momento especial en su vida.

“A los jugadores les digo gracias porque no es fácil remontar con 60 horas de entre un juego y otro para cambiar de chip, lo han hecho, confió mucho en ellos y no me abandonaron, me hacen vivir un momento personal muy emotivo”, dijo Lillini.

“Ante todo un sentimiento de una felicidad enorme que me supera, dimos un paso muy importante al objetivo que nos planteamos, dije que iba a jugar la Final antes de empezarla, después del 4-0 todo se volvió complicado, trate de elegir a los que estaban mejor en lo físico, creo que acerté estratégicamente y tácticamente y golpear apenas empezado el partido fue algo que nos hizo tomar confianza, después el equipo jugó en un alto nivel contrarrestando los ataques del rival y hoy se plasmó la garra, todo lo que te transmite este club, hoy el futbol nos premió, la institución es grande”, añadió.

Por otra parte, el estratega argentino consideró que ya es tiempo de entregarle mayor mérito a los Universitarios, que en todo momento fueron víctimas de las opiniones.

“Creo que un poco más de respeto es necesario, conmigo no pasa nada, pero con los jugadores es importante. El futbolista de Pumas es de una raza diferente y por eso todo podía suceder, que la gente confié, que nunca nos den por muertos, es la enseñanza que dejamos de todo esto”, apuntó.

Sobre lo que será su primer Final como entrenador, Andrés Lillini alabó el poderío del León y reconoció que será complicado enfrentar a los esmeraldas, pero sabe que las Finales son para ganarse y a eso apunta su equipo.

“Primero sabiendo que es un rival con grandes individualidades y con un sistema consolidado, tenemos que estar al máximo de nuestras capacidades, creo que es un rival al que hay que jugarle la mayor parte del tiempo lejos de tu arco y sacarle el balón porque tienen un poderío muy bueno. Son partidos que no se juegan, se ganan y así lo tenemos que hacer”, advirtió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIBOLDI TRAS REMONTADA DE PUMAS: 'LA RESPONSABILIDAD DE LA ELIMINACIÓN ES TODA MÍA'