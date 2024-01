Christian Martinoli detecta el problema de Chivas: "Entre mexicanos hay mas desm..."

Las Chivas Rayadas de Guadalajara cayeron el pasado domingo ante los Tigres en su visita a “El Volcán”, siendo la primera derrota de la era de Fernando Gago al frente de la institución rojiblanca, misma que confirmó la salida de Alexis Vega durante la semana pasada.

En el tenor de la salida de Vega y su llegada a los Diablos Rojos de Toluca, Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, comentó en un video con David Medrano, cuál es (según él) el verdadero problema del cuadro rojiblanco.

"Creo que Guadalajara como club tiene un problema, no sé si de la política misma que tanto se defiende de que es más desmadre entre de puro mexicano", señaló Martinoli.

Además de esto, el narrador de la televisora del Ajusco comentó: “A diferencia que haya algunos extranjeros donde igual, el mexicano con tal de ganarle al extranjero dentro de la interna de un club no se distrae tanto afuera”, aseveró.

Eso sí, Martinoli asegura que Chivas no es el único caso, pero sí cree que en Guadalajara el tema es más permisivo, teniendo en cuenta la situación que ocurrió con Alexis Vega antes de volver a Toluca.

"Acá en Guadalajara todo es permisivo, como que si te voy a castigar, pero me doy cuenta de que me vas a echar abogados y ya no te voy a castigar y pasa constantemente. Ya no sé si sea la indisciplina neta del futbolista mexicano entre mexicanos", finalizó Martinoli.

