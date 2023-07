Con Inteligencia Artifical, SeeUPlay analiza a detalle a Yael Padilla, jugador de las Chivas

Yael Padilla, de apenas 17 años, está siendo la sensación de las Chivas, pues ha tenido un debut espectacular en el Apertura 2023, sumando dos goles en tres partidos, por lo que la Inteligencia Artificial ha empezado a analizar al joven rojiblanco con una serie de videos de sus mejores jugadas.

De acuerdo con un estudio de SeeUPlay, Yael Padilla es un jugador con gran golpeo de balón con ambos perfiles; buen control y conducción; técnicamente bueno y destaca por manejar ambos perfiles, como lo fue mostrando en las Fuerzas Básicas de Chivas.

Antes de dar el salto al Primer Equipo, con la Sub 18 jugó 11 partidos, diez como titular sumando 849 minutos, marcó cuatro goles y 'enamoró' a Veljko Paunovic, quien lo debutó en primera, pero la IA detectó sus movimientos ágiles.

Padilla empieza a ser experto para alejarse de su marca, pues mantiene una distancia considerable entre él y la línea defensiva rival, en ocasiones alcanza los siete, ocho y hasta 12 metros de distancia para poder mandar el balón al fondo de las redes.

En su gol ante el Atlético de San Luis, de la Jornada 2, Yael Padilla ya sabe los patrones de la jugada, y ubica rechaces o centros en diagonal, para así pegarle de primera y terminar por celebrar un gol.

Además, tiene control de la pelota, por lo que le permite quedar en buena posición de remate y finaliza la jugada con potencia y colocación, por lo que lo hace un jugador fundamental en el planteamiento de Paunovic.

Pero la IA no solo analizó las jugadas que donde aparece con el gol, sino que también lo analizó como creador de jugadas al ataque, pues busca el mano a mano constantemente y prioriza las soluciones individuales.

Yael Padilla no parece ser un jugador 'cremoso' para la IA, pues destacan que también suele regatear una vez y busca mandar centros peligros a zona de peligro rival y ser una opción clara de gol.

Asimismo, el juvenil de 17 años sabe ocupar ambos perfiles como extremo, por lo que tiene la facilidad de salir jugando con el balón y aprovechar la banda para crear ofensivas importantes para su equipo, aunque también puede hacer por el centro si la jugada le da el espacio suficiente.

En lo táctico, la Inteligencia Artificial destaca a Yael Padilla por ser desequilibrante, llegar con facilidad al área, eficaz en el mano a mano, tener buen desmarque, ser explosivo, precisión en los centros, buscar el disparo a puerta y atacar muy bien por los espacios.

“Yael es una gran promesa del futbol mexicano, un jugador extremo por naturaleza, emocionante, atrevido y talentoso que le añade dinámica y espectáculo al partido”, finaliza el análisis de SeeUPlay.

Yael Padilla empieza a ser el foco central de las Chivas y estar en la mira de todos, y recientemente su entrenador, Paunovic, señaló que debe ser inteligente para lidiar con la fama y seguir enfocado en mantener y mejorar el nivel mostrado.

"Nosotros lo intentamos proteger, pero no hay que pensar que hay un enemigo. Simplemente, creo que tiene que ser muy sabio. Él debe de disfrutar de su momento, no le podemos decir 'no mires, no leas, no te expongas'. Hay que darle las herramientas para que sepa manejar esta situación.

“Todos soñamos con marcar gol en nuestro debut y convertirnos en un pequeño ídolo. Tiene que aprender a llevar esa fama. Hasta el momento lo ha hecho muy bien, en cada entrenamiento muestra su enfoque y ganas. Todavía no ha conseguido nada. Sé que puede dar todavía más", expresó en conferencia de prensa el serbio.

