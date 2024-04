‘Cubo’ Torres compartió que llegaba tarde a clases para ver entrenar a ‘Chicharito’

El delantero mexicano Érick ‘Cubo’ Torres reveló que aunque no le tocó compartir vestidor con él en Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández siempre ha sido su ídolo, motivo por lo que en fuerzas básicas en ocasiones llegaba tarde a clases para ver los entrenamientos de ‘CH14’ y Omar Bravo en Verde Valle.

“Yo sabía que era difícil que regresara saliendo de Manchester United; iba a ser difícil. En Chivas no me tocó compartir con él, me gustaba mucho quedarme a ver los entrenamientos de Primera División, recuerdo que a veces en Educare (Escuela de Chivas) llegaba tarde a clases por quedarme a ver los entrenamientos; ver cómo entrenaba ‘Chicharito’ y Omar Bravo, pero no conviví con él en entrenamientos”, señaló.

De igual manera, el ‘Cubo’ Torres reconoció que fue un sueño hecho realidad compartir vestidor con ‘Chicharito’ en Selección Mexicana, por lo que aún no pierde la esperanza de volver a compartir vestidor con él en Chivas. “Fue en Selección Mexicana con Miguel Herrera cuando pude compartir un poco más. Le aprendí mucho en los entrenamientos, cómo trabajaba y se quedaba a la definición".

"Fue un sueño hecho realidad, tengo mucho que no habló con él, pero es un ídolo; es un referente del futbol mexicano. Ahora que regresó está aportando bastante, ojalá que, si antes no me tocó compartir vestidor con él, ahora me toque; que yo regrese a Chivas para estar con él” agregó.

Bofo y Míchel le ayudaron en su carrera

El delantero de Herediano de Costa Rica aseguró que Luis Míchel y Adolfo Bautista fueron claves en su carrera, ya que le ayudaron con el tema extra cancha y a manejar de manera correcta su dinero. “A mí me ayudó bastante acercarme a los elementos de experiencia de Chivas, Luis Michel, Adolfo Bautista".

"Veía cómo se comportaba, cómo era profesional y afrontaba los partidos, pero me uní a la gente de experiencia; me ayudó a mí a tener los pies en la tierra, a invertir mi dinero en bienes raíces o seguros, porque al ser joven no conoces, de seguros o comprar un terreno”, explicó.

“Yo dormía con el ‘Bofo’ y a veces llegaba una persona a la habitación y habla con él de negocios y yo escuchaba y le pedía consejos a él, y me decía que era lo que podía hacer y me aconsejaba no comprar carros de lujo, me ayudaron a invertir de buena manera mi dinero”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡PURO HUMO! FERNANDO HIERRO SIN NEGOCIACIONES PARA IRSE A AL NASSR