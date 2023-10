'Cubo' Torres cree que las indisciplinas en Chivas se debe a que los jugadores no tienen "mente clara"

Siempre pendiente de Chivas. El delantero Érick Torres no olvida su pasado rojiblanco y aunque ahora vive un gran momento en el futbol de Costa Rica con la AD Guanacasteca, dejó saber que está al tanto de la actualidad del Rebaño.

Uno de los temas que hace unos dio de qué hablar fue el caso de indisciplina que involucró a tres jugadores del plantel, mismos que hasta el momento están separados del equipo, casos que ocurren porque, desde la perspectiva del ‘Cubo’, a veces los jugadores no tienen la mente clara, por lo que se debe de trabajar para que asuman su rol con más profesionalismo.

"Es un tema que a lo mejor, en lo personal me pudieron pasar algunas cosas que no conectas la magnitud que conlleva jugar en un equipo tan grande no sólo en Chivas, no es generalizar, pero cuando juegas en equipos tan importantes como América, Cruz Azul, Chivas, el no tener la mente clara, o el concentrarte, es muy fácil que haya ciertos distractores o cosas que te hagan salirte de seguir siendo muy profesional. Para mí algo que se tiene que trabajar en el futbolista mexicano es ser más profesionales, trabajar en temas extracancha para tener jugadores que no pierdan el piso", dijo en entrevista para RÉCORD.

Por otra parte, el goleador del Guanacasteca, habló sobre el trabajo que han hecho Veljko Paunovic y Fernando Hierro, destacando el primer torneo en el que el entrenador serbio consiguió llevar a Chivas a la final y asegurando que su equipo tiene argumentos para recuperar su mejor versión en este semestre.

"Sí, siempre estoy al pendiente viendo los partidos desde acá, tengo mi aplicación de Chivas TV para verlos, estoy al pendiente de Chivas. El primer torneo que tuvieron fue maravilloso, creo que muchos recodamos lo que pasó con Almeyda, creo que estaba trabajando de la misma manera, haciendo funcionar a la cantera y a la gente de experiencia", manifestó.

"Creo que tienen muy buen grupo, con Fernando Hierro también, es una persona que sabe de futbol, es un hombre de mundo en el tema futbolístico, creo que están haciendo las cosas de buena manera. Esperemos que ahora con este Clásico que puedan volver a levantar, pero estoy seguro que están haciendo buen equipo directiva, cuerpo técnico y jugadores", aseguró.

