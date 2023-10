La salida de Miguel Ponce del Guadalajara fue inesperada para el lateral, ya que él mismo aseguró que su renovación estaba pactada con el anterior director deportivo del Rebaño, sin embargo, por motivos que no le fueron explicados, fue orillado a abandonar el club.

A finales del 2022, el contrato de Ponce con los rojiblancos estaba por caducar, aunque aseguró que precisamente en el torneo Apertura de ese mismo año hablaron sobre la renovación de su contrato

"Fue sorpresiva su salida porque prácticamente ya estaba pactada mi renovación. El directivo que estaba en ese momento se me acercó y me dijo ‘nada más pasamos esta fecha FIFA y te acercas para hablar de tu renovación", dijo para el podcast 'No es tema'.

Durante ese periodo, Ricardo Peláez fungió como director deportivo del conjunto tapatío, y aunque Ponce no señaló nombres, consideró que no fueron sinceros con él y que por razones ajenas a lo deportivo terminó por despedirse de Chivas.

"Fue pasando el tiempo, ya estábamos a punto de que se acabara el año y el torneo, eso fue como en agosto-septiembre. Ya no se me acerca, ni me dice nada, nunca me explicaron, se echaron la bolita", declaró.

"Eso es lo que no me gusta del futbol, no son sinceros. Creo que alguien habrá metido su cucharita, porque había gente que no se expresaba bien de mí; de hecho, cuando llegó este personaje a Chivas me dijo ‘me han hablado muy mal de ti’", apuntó.

