Erick Gutiérrez es el más reciente fichaje de Chivas de cara al Apertura 2023. El conjunto rojiblanco repatrió al volante luego de su aventura en Países Bajos con el PSV Eindhoven. Ahora el futbolista aseguró que jugar con el Rebaño siempre fue su prioridad.

‘Guti’ dejó el futbol mexicano en el 2018 tras haber jugado con Pachuca a lo largo de su carrera. Ahora tras cinco años con el equipo holandés el mexicano regresará a la Liga MX, esta vez para jugar con Chivas.

"Chivas siempre se me acercó y fue mi primera opción. Me movía mucho, me encantaba el estar otra vez acá y sé que es un reto, estoy en muy buena edad, voy a trabajar muy duro para conseguir grandes cosas aquí también", reveló el volante para TUDN.

De la misma manera, el mexicano habló sobre las posibilidades de mantenerse en el futbol del viejo continente, sin embargo, a pesar de si tener ofertas para jugar en LaLiga, su pasaporte complicó su fichaje.

"Quería jugar en la liga española, siempre lo he dicho, no es algo que esconda, tuve ofertas, pero el pasaporte europeo es un problema. Muchos no saben, pero tenía que renunciar al pasaporte mexicano si quería conseguir el pasaporte europeo y, bueno, tuve ofertas en España, pero lo primero que te preguntan es si tienes pasaporte europeo y yo no lo tenía".

