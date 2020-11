Fernando Beltrán sobre 'separados' de Chivas: 'No ha afectado nada al equipo'

Chivas está fuerte y unido tras la separación de cuatro futbolistas por romper el reglamento interno del club. El mediocampista rojiblanco, Fernando Beltrán, admitió que la plantilla ha cerrado filas para perseguir el objetivo de ser campeones, aunque admitió de que debieron cumplir lo pactado previo al arranque del torneo.

“En realidad no ha afectado en nada. El equipo siguió con las mismas ganas y actitud. No perdemos la fe de querer salir campeones. Lo demostramos en el campo, el equipo quiere y a pesar de ese tipo de situaciones el equipo no se desconcentra, sabemos a dónde queremos ir. El equipo está más unido que nunca”, aseguró el rojiblanco en conferencia.

El Nene reveló que en el convenio que firmaron jugadores y directiva previo al arranque del Guard1anes 2020 se destacó que para lograr ser un equipo que marque historia es alejarse de problemas extra cancha, por lo que lamentó que como plantilla no se haya cumplido con lo estipulado.

“Ese fue el compromiso, el tema más claro y como lo dijo Ricardo fue la disciplina, que nos cuidáramos dentro y fuera de la cancha, que era la parte más importante para poder llegar al campeonato y ser ese equipo distinto y que pueda marcar historia. Esa fue la parte de la directiva hacia nosotros.

“Nosotros la asumimos, responsables dijimos que nos íbamos a cuidar, firmamos junto con la directiva, nos comprometimos. No soy quién para decir si hizo bien la directiva, al final nosotros dimos nuestra palabra, Amaury la dio, Ricardo la dio, todos la dimos y debimos haber cumplido”, declaró Beltrán.

El futbolista de 22 años considera que la plantilla ha tocado fondo con lo acontecido con Villapando, Chofis, Gallito y Peña, por lo que el resto dele quipo debe cuidarse más para poder seguir luchando por alcanzar el ansiado título 13 de Chivas.

“No, veo que no hay otra forma de tocar fondo más que esta. Es algo complicado para mis compañeros, ningún futbolista quiere salir así, pero ahora como grupo, lo cerramos entre nosotros y debemos de cuidarnos. Para marcar esa diferencia que queremos debemos cuidarnos entre todos y ser más disciplinados.

“Debemos trabajar en eso todo el equipo. Somos todos y al final si queremos llegar a donde tenemos planeado, que es ser campeones, debemos trabajar muchísimo en ese aspecto”, concluyó el futbolista con el dorsal '20' del Guadalajara.