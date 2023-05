Fernando Beltrán: 'Todos nos tiramos de cabeza por Paunovic y él se tira de cabeza por nosotros'

Si hay algo que Chivas tiene en este torneo es el gran grupo que han hecho y el buen ánimo que existe dentro del seno del Guadalajara.

Desde el día uno, Veljko Paunovic ha apelado a la unión en Chivas y es un objetivo que se ha reflejado dentro de la cancha, así lo hizo saber Fernando Beltrán, mediocampista del conjunto rojiblanco, quien aseguró que cada uno da todo por el que tiene a un lado, incluido su entrenador.

“Creo que si no transmites eso dentro del campo, al técnico, no hubiera habido mejoría. No nada más fui yo, todo el equipo se ha tirado de cabeza por él y él se ha tirado de cabeza por nosotros.

Es el que más nos ha inyectado confianza, el que más nos quiere ver ganar y hacer historia. Si no respondemos dentro del campo, no estaríamos aquí”, dijo durante el Día de Medios.

Esta unión puede ser clave para levantar el título del Clausura 2023, pues a diferencia de Tigres que ha tenido tres entrenadores en lo que va del torneo, el Rebaño Sagrado se ha mostrado unido desde la jornada uno.

