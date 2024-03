FMF sanciona a Fernando Gago tras 'criticar' el arbitraje en el Clásico Nacional

Este martes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, sancionó económicamente al estratega argentino de Chivas, Fernando Gago.

El técnico de Guadalajara criticó el arbitraje del Clásico Nacional de Liga MX en la conferencia tras el cotejo en la cancha del estadio Akron, lo que le costó la sanción.

"La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club Guadalajara, Fernando Ruben Gago, toda vez que durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el América, de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), el cual se transcribe a continuación:

"A todos los Sujetos a este Reglamento que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso:



"d) Aquel Jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR", informó la Comisión.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre el arbitraje?

El DT de Chivas, Fernando Gago, señaló en conferencia de prensa posterior al Clásico Nacional, que hubo un error arbitral donde no se marcó un penalti a favor de su equipo, una jugada, donde según él, es muy clara y se fue molesto porque ni el VAR intervino para que se pudiera señalar la pena máxima que él y su equipo pedían.

"Penalazo (jugada sobre Piojo Alvarado) la de Cáceres no la vi, la de Alvarado sí, penalazo, penal clarísimo, muy parecida a la de Mazatlán en el penal a Ricardo Marín, es exactamente igual o peor, fue penal clarísimo, me da una bronca terrible, por la situación del penal y por lo que me manifestaron los jugadores, del sentirse incómodos por los comentarios del lado del arbitraje, los noté enojados, los sentí incómodos en varias partes del partido, y sin ir más lejos la expulsión de Torres (ida de Concacaf) fue menos o más que el penal a Alvarado, entonces era penal.

"A ver una cosa sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro y creo que para ustedes también, no pienso que haya algo (tendencia) he sido muy en el sentido del VAR, que ha sido para tapar las injusticias, pero cuando no funciona eso si me da bronca, pero hoy nos vamos con bronca.

"Está bien, está muy bien el tema de reconocer los errores (arbitrales) porque es algo lógico y está bien que se reconozca, ahora la misma jugada otra vez otro comunicado y si hay otra disculpa ahí si te da bronca, y son situaciones que se pueden revisar en el momento", expresó Gago.

