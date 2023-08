Isaác Brizuela sobre participación de Chivas en Leagues Cup: 'Nos pasan por encima'

Chivas está listo para reanudar acciones en el Apertura 2023, donde es líder del certamen siendo el único equipo con tres victorias. Sin embargo, los aficionados y jugadores siguen decepcionados tras el resultado en la Leagues Cup.

El conjunto rojiblanco quedó fuera del torneo entre quipos de la Liga MX y la MLS en la fase de grupos al perder sus dos partidos ante Cincinnati y Sporting Kansas City. Ante esto Isaac Brizuela reconoció que los clubes estadounidenses fueron mejores que ellos.

"Dejamos de hacer muchas cosas frente a los equipos que nos ganaron, nos pasan por encima, Cincinnati nos mete los dos goles arrancando, no tuvimos las llegadas o una llegada que generara cuatro toques y no merecíamos ir arriba el marcador, dejamos de hacer muchas cosas. Hay que reconocer cuando alguien es mejor que tú y en nuestro grupo así fue”.

Brizuela también sabe que el resultado decepcionó a los aficionados especialmente por llegar siendo el líder del torneo mexicano. El extremo decidió no poner excusas, pero sabe que ahora toca concentre en recuperar el buen ritmo en la Liga.

“Después de selección Chivas es lo más cercano, dejamos mal sabor de boca para toda la afición y hay mucho extranjero, vamos a ver para qué están estas Chivas y no superamos la prueba, no supimos cómo jugar, no hay que poner pretextos.

“Para el olvido, dejamos mucho qué desear, como dijo Veljko, que nos sirva de aprendizaje y retomar el buen paso y no por estar en primer lugar de tu torneo no va a estar todo de maravilla", finalizó en entrevista para Línea de 4 TUDN.

