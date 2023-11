JJ Macías: ¿Qué tan probable es que reaparezca con Chivas en él Apertura 2023?

A la espera de su regreso. La recuperación de José Juan Macias avanza de manera favorable y el delantero del Guadalajara ya ha dado más de una señal de que espera volver a las canchas, aunque no se tiene asegurado que pueda tener actividad durante la Fase Regular de este Apertura 2023.

A través de redes sociales, el atacante del Rebaño compartió una imagen en la que se le puede ver entrenando a la par de su compañero de equipo Hiram Mier, fotografía que acompañó con un símbolo de tiempo.

Esta no es la primera ocasión en la que el goleador rojiblanco hace manifiesta su intención de volver a las canchas; sin embargo, no está garantizado que tenga minutos en lo que resta de la Fase Regular del torneo, aunque si Chivas llegará a estar en la Fase Final, todo dependerá de su evolución para saber si podría o no, estar disponible para Veljko Paunovic.

Cabe destacar que en este noviembre se cumplirán los nueve meses que le fueron pronosticados a ‘JJ’ para su rehabilitación, luego de haber sufrido una rotura total de ligamento cruzado anterior, provocada por la recepción de un salto unipodal fuera de balance, mismo que le alejó de las canchas por casi todo el año futbolístico.

