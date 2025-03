Marco Fabián destaca rol de Chicharito en Chivas: "Trae toda la actitud positiva"

Marcó Fabián platicó con RÉCORD sobre los clásicos entre Chivas y América, pues él vivió una época muy importante de estos partidos en su momento como jugador del Rebaño Sagrado.

Chicarito l CRÉDITO:IMAGO7

Uno de los temas que destacó fue la importancia de Javier Hernández, asegurando que un jugador puede ser igual de importante adentro que afuera de la cancha.

“Javier para mí es un gran amigo, más allá de todo lo que ha hecho, es alguien con quien crecí y lo que significa Javier para Chivas es demasiado, yo creo que para Chivas y para México, es un goleador histórico, tiene una carrera admirable.

Javier Hernández l CRÉDITO:IMAGO7

Una experiencia innegociable

Eso no quiere decir que hoy le siga ayudando a Chivas, como bien lo dicen, hoy está y es un delantero histórico, a lo mejor mucha gente pensaría que iba a llegar e iba a ser campeón goleador o que iba a meter mas goles, todos lo quisiéramos, pero es importante, pero quienes lo viven más son los que están dentro cada día, en el vestuario, a veces un jugador puede ser tan importante como dentro de la cancha metiendo goles, como fuera de la cancha apoyando y sobretodo desde la experiencia y la ayuda que puede ser Javier con todos los jóvenes que hay hoy en día en el equipo” compartió Marco.

Además, sobre la importancia que tiene Javier en el apoyo y lo que puede brindar a sus compañeros fuera de la cancha, Fabián destacó lo siguiente:

“Para mí es una parte fundamental lo que está haciendo desde fuera, en el vestuario. La actitud creo que no la ha cambiado, es algo que siempre lo ha caracterizado, más allá que el futbol es de momentos y no hayan caído goles, a lo mejor van a caer y si no, él seguirá con toda esta actitud positiva para demostrarle al equipo que está para ayudar”.

¿QUÉ OPINA SOBRE GAGO?

La polémica salida de Fernando Gago no fue un tema ajeno para Marco Fabián, pibes compartió su opinión en este sentido, asegurando que no supo valorar lo que tenía en México.

“Claro que viví lo de Fernando Gago, creo que a veces falta valorar más lo que hay en casa, lo que tenemos, a los mexicanos propios, yo no digo que Gago sea un mal entrenador, pero lo que tenía en sus manos era una institución de mucho valor, para mí la más grande de México, obviamente tengo mi corazón rojiblanco, pero el no valorar y no hacer bien las gestiones” sentenció Fabián.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOX SPORTS MÉXICO LANZA RESPUESTA A FOX CORPORATION