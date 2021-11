Miguel Ponce sueña con finalizar su carrera en Chivas: "Me encantaría retirarme aquí”

Miguel Ponce sueña con concluir su carrera en Chivas. El lateral admitió que le gustaría seguir enfundado con la rojiblanca, pero eso dependerá de la decisión de la directiva.

“Lo consideras así que tengo que renovar porque me ven trabajar cada día, el tipo de persona que soy, soy muy entregado a mi trabajo. Los entrenadores me mantienen porque saben que soy un tipo que no se queja, que simplemente trabaja y cuando me toca estar trato de dar lo mejor de mi.

“Cuando no, también. Porque cuando no juegas muestras otra cara, empiezas a decir cosas que no van y no soy un jugador así.

“Ya estoy en una etapa, última de mi carrera, me encantaría terminar mi contrato con Chivas y toda mi carrera también. Me queda un año de contrato y ya veremos si hay interés de renovarme y si no, ya buscaremos otras cosas. Pero me encantaría retirarme aquí”, detalló el ‘Pocho’ en conferencia.

El zaguero con el dorsal ‘16’ sabe que ha sido blanco de múltiples críticas en los últimos años; sin embargo, no presta atención a esas críticas y se enfoca en aportar desde el terreno de juego.

“Lo que me toca hacer lo hago lo mejor posible. Trato de entrenar al máximo, poniendo mi máximo esfuerzo. Siento que ya es más un tema personal y que no tiene nada que ver con lo futbolístico, pero he aprendido a no ponerle atención a esas cosas. He hecho oídos sordos. Como no me suma, no me interesa”, culminó Ponce.

PONCE SOBRE LA IRREGULARIDAD DEL REBAÑO: “LO QUE SALVARÍA EL TORNEO ES SIENDO CAMPEONES"

Chivas solo salvaría este torneo con el título. Consciente de que han sido irregulares, Miguel Ponce admitió que solamente el trofeo de campeón podría hacer olvidar este semestre en el que no han tenido el nivel esperado.

“Lo que salvaría el torneo es siendo campeones, haciendo una buena Liguilla. Chivas no está para ganar un partido y pasar a repesca, nosotros debemos competir por el título y si no se consigue nadie quedaría conforme. Tenemos que levantar en este partido, que es muy importante, para tener un buen cierre de torneo y después ver qué es lo que sigue. Lo que si es que solamente ganando este equipo va a estar bien”, detalló.

