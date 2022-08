Fernando Beltrán explicó por qué no han salido más jugadores como Javier Hernández, cree que cada vez es más complicado que un mexicano cumpla su sueño de jugar en Europa, pues para ello debe te tener un buen currículum.

Para lograrlo, tienen que consolidarse en Liga MX, ser titulares en la Selección Mexicana y participar en por lo menos una Copa del Mundo.

"El futbol mexicano ha quedado a deber en ese sentido. Yo creo que cada día es más complicado salir. También depende mucho de la actitud del jugador. Todos tenemos caminos distintos", mencionó previo al juego amistoso entre Chivas y LA Galaxy.

El 'Nene' no pudo ocultar su emoción por conocer al 'Chicharito': "La verdad sí me puse un poco nervioso al saludarlo porque es la primera vez que lo veo. Me emocioné mucho por lo que es y por lo que representa. Tuvo una gran carrera", agregó.

Fernando Beltrán sueña con ganar un título de Liga MX para convertirse en un histórico de Chivas y posteriormente probar suerte en Europa.

"Todos los días hay que mejorar, no nos podemos conformar. Para poder ser leyenda en este club hay que ganar campeonatos, no basta con ganar partidos o meter unos cuantos goles. Ya han pasado muchos jugadores desapercibidos", concluyó.

