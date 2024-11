Omar Bravo explota tras eliminación de Chivas: "Penal de Rocha define a los transferibles"

El máximo anotador histórico de Chivas, Omar Bravo, manifestó su opinión sobre la eliminación del Rebaño ante Atlas. El exdelantero mexicano aseguró que varios jugadores del plantel deben ser colocados en la lista de transferibles.

"Penal de (Aldo) Rocha que define los transferibles de Chivas (desde hace tiempo). Y los ascensos del Tapatío merecen paciencia y apoyo", escribió Bravo en sus historias de Instagram.

Omar Bravo borró su primera historia de Instagram y decidió escribir otra para aclarar algunos puntos. "Que risa la doble moral... (no le voy al Atlas). Sostengo lo que dije ayer, penal de Rocha define transferibles de Chivas, y no me refiero a uno en especial, a varios. Representa oportunidades, paciencia y apoyo a chicos del Tapatío pase lo que pase mañana. No olviden que vengo de Tapatío", agregó.

Chivas cayó en Play In ante el acérrimo rival. Los dirigidos por Arturo Ortega tenían la ventaja pero sobre el final del encuentro, Atlas dio la vuelta gracias a un penalti cometido por Antonio Briseño.

La afición aplaudió los comentarios de uno de los grandes ídolos de Chivas, pues aseguran que es voz autorizada para hablar del tema por sus logros en el conjunto Rojiblanco.

