Oswaldo Sánchez hace petición a Chivas: "Cada vez hay más americanistas, hay que hacer algo"

Mientras América vive una época de ensueño, Chivas extiende su sequía de títulos, lo que ha provocado tensión entre equipo y afición, además de que las nuevas generaciones se han identificado más con las Águilas.

Oswaldo Sánchez le hace petición a Chivas

Uno de los grandes ídolos de Chivas, Oswaldo Sánchez pidió al Rebaño que comiencen a ganar títulos para frenar la ola de nuevos americanistas.

“Yo siempre he dicho que si América gana, Chivas está más obligado a buscar el campeonato. Por trascendencia, por esencia, por la pasión, por lo que escuchas en las calles. Y por un tema que me preocupa demasiado. ¿A qué me refiero? Cada vez hay más adolescentes y niñas que le van a la América. Tenemos que hacer algo y eso solamente con campeonatos se equipara”, dijo Oswaldo Sánchez para AS.

La inversión no ha funcionado en Chivas

El exarquero rojiblanco aseguró que la inversión ha estado en Chivas, pero que la realidad es que no ha funcionado, lo que le abrió la puerta a América de alejarse cuatro títulos de Liga MX sobre el Rebaño.

“Creo que la directiva de Chivas ha invertido muchísimo dinero pensando en que las cosas van a seguir bien desde dirección deportiva, administración, jugadores. Aquí nadie puede quejarse de que no se ha invertido.

Tristemente no ha funcionado. Esa es la realidad. Y, sobre todo, cuando América sigue ganando y ganando y ganando. Qué bueno que ayer los eliminaron, por cierto”, sentenció Oswaldo Sánchez.

