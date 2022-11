Con la presentación oficial de Paunovic, la nueva era de Chivas empieza a tomar forma. No obstante, la plantilla rojiblanca sigue siendo un tema que inquieta a los chivahermanos.

Sobre ello, Veljko Paunovic destacó en rueda de prensa. “Mi principal enfoque es la plantilla que tenemos. Desde luego que vamos a mirar y querer mejorar en todos los aspectos, pero principalmente con lo que tenemos”, dijo.

“Ese es el punto de partida. A partir de ahí, con el análisis, con las conversaciones, veremos. Yo quiero que todos quieran estar aquí”, comentó.

“Yo no quiero que nadie se vaya. Ahora, quien no quiera estar aquí, y lo estoy diciendo para todos los que me concierna a mí, que no esté. Queremos gente comprometida, que trabajen desde el primer día”, apuntó ‘Pauno’.

“Quiero que cada uno mejore. Cada día quiero que mejoren, hay que acelerar los procesos”, argumentó durante la rueda de prensa.

