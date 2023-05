Chivas y América se enfrentarán en una edición más del Clásico Nacional en Liguillas, excusa perfecta para 'vengarse' por lo sucedido en el duelo que se enfrentaron en el torneo regular, donde las Águilas salieron con la victoria en el Akron.

Para Veljko Paunovic, ese duelo fue una clase de humildad para el Rebaño Sagrado, pues el estrega rojiblanco señaló que, desde ese partido, aprendieron muchas cosas para mejorar, así pudieron terminar en tercer lugar con los mismos puntos que los de Fernando Ortiz.

“Nos sirvió mucho esa lección de humildad que nos dio América, creo que desde ese momento tuvimos una mejora tremenda utilizando esas lecciones, porque supimos que no estábamos a la altura de poder competirles en Liguilla.

“La muestra es que en el torneo regular alcanzamos a tener los mismos puntos y eso nos basamos precisamente y únicamente por el aprendizaje del Akron. Queremos aplicar todo esto en los próximos dos partidos, eliminatorias para confirmas que hemos mejorado”, dijo Paunovic para TUDN.

Finalmente, el estratega de las Chivas señaló que ellos no hacen de menos las grandes cualidades que tienen las Águlas, pero ellos saldrán a hacer su partido para estar en la Gran Final del futbol mexicano.

“El equipo más peligroso es el que se subestima, nosotros no subestimaos a América, vamos a enfocarnos a hacer lo que hacemos muy bien, no vamos a entrar en especulaciones, ya no vale.

“En la Liguilla tienes que demostrar, validarte y mostrar que eres capaz de superarte, la superación es la clave, superar cansancios, intensidad emocional con la que se vive este campeonato y esta Liguilla, superar a un gran rival”.

