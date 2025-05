Pavel Pérez sobre presión en Chivas: "Es distinta por la cantidad de aficionados"

Pavel Pérez, mediocampista de Necaxa, reflexionó sobre su etapa en Chivas y reconoció que la presión que se vive en el Rebaño Sagrado es distinta a la de otros equipos, algo que puede influir en el rendimiento de los futbolistas, incluso cuando se preparan bien.

IMAGO7

La presión en Chivas es distinta

“La presión siempre va a estar en el equipo que sea, claro que en Chivas es una presión distinta por la cantidad de aficionados”, expresó en entrevista con FOX Sports Radio, donde también habló del momento positivo que vive con los Rayos y el respaldo que ha recibido de Nicolás Larcamón.

“Tal vez en Chivas no tuve tanta participación como ahora la estoy teniendo y para mí es fundamental la confianza, tanto individual como colectiva y claro, la del profesor”, añadió. Pérez destacó que esa confianza ha sido clave para que pueda mostrar su mejor versión en su nuevo club.

IMAGO7

El canterano rojiblanco también compartió que, a pesar de esforzarse, a veces los resultados no llegan, y eso afecta la estabilidad emocional del jugador. “Pero pienso que también el aficionado debe entender que hay momentos en los que el futbolista, tal vez por más que entrene bien, esté bien, se cuide lo más que se pueda, los resultados no se dan, pero es parte de la confianza de un jugador”.

“A mí como te lo digo me tocó en Chivas un bajón muy grande, muy notorio pero es parte de”, afirmó. Incluso señaló que el entorno fuera de la cancha también puede impactar negativamente: “Pienso que puede afectar tal vez el entorno, que no debería, pero al final quieras o no, influye, tanto en lo futbolístico como fuera del futbol, a veces que llega gente y te dice cosas que tal vez no van”.

¿Larcamón a Chivas?

Sobre los rumores que colocan a Nicolás Larcamón como candidato para dirigir a Chivas, el mediocampista fue claro: “No, al final yo pienso que el medio del futbol se basa prácticamente en muchos rumores, pero aquí el profe hasta el momento no nos ha dicho nada”.

IMAGO7

