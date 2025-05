Pumas: Bajas para enfrentar a Rayados en Play In y posible alineación

Pumas disputará este domingo el Play In ante Rayados, en busca de un pase a Cuartos de Final del Clausura 2025. Además de jugar en el Estadio BBVA, recinto en el que nunca ha ganado, tendrá la obligación de hacerlo sin dos de sus pilares en el once titular: Lisandro Magallán, quien arrastra una lesión en el tobillo, y Guillermo Martínez, delantero que fue expulsado en el duelo ante Juárez.

¿Magallán podrá jugar el Play In ante Rayados?

En el entrenamiento de este viernes, a tan solo dos días del juego ante Rayados, ‘Licha’ no entrenó al parejo del equipo, por lo cual está prácticamente descartado para este duelo crucial para los Felinos. Cabe resaltar que el defensor argentino no juega desde el 16 de abril, día en que sufrió una lesión en el tobillo izquierdo en el juego ante Santos. A raíz de eso, no jugó ante Tigres en la Jornada 17 ni contra Juárez en Play In.

Para suplir esa baja, Efraín Juárez apunta a repetir la defensa que ha utilizado en los últimos dos juegos. En la banda derecha estará Alfonso Monroy, quien ha sido titular en los cuatro juegos recientes; por la banda izquierda estará Robert Ergas, dándole prioridad al ataque por ese lado como lo ha hecho con Efra; ya en la defensa central jugará Rubén Duarte, acompañado de Nathan Silva.

Otra ausencia que tendrá que cubrir el Club Universidad Nacional será la de Guillermo Martínez. En el duelo de Play In ante Juárez, el delantero mexicano fue expulsado tras una agresión sobre Jesús Murillo. Tras esto, ‘Memote’ recibió una sanción de un partido, por lo que no jugará ante Rayados, pero en caso de que Pumas avance, estará disponible para la Ida de los Cuartos de Final.

Durante este 2025, Guillermo Martínez ha jugado 18 partidos entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup. En esos duelos, ‘Memote’ tiene un registro de ocho goles y una asistencia en 1,066 minutos. por lo tanto, no será fácil para el equipo universitario encontrar un reemplazo en ataque para dicho jugador, pues Rogelio Funes Mori, su reemplazo natural, lleva apenas dos goles en 36 partidos de este año futbolístico.

Sin embargo, hay un jugador que parece ser el elegido para tomar el lugar de ‘Memote’: Ignacio Pussetto. El atacante argentino es el segundo máximo goleador del equipo en este 2025, por lo que él sería el encargado de encabezar la ofensiva de Pumas en este partido. Ante esto, otro de los que apunta a regresar a la titularidad del equipo sería Jorge Ruvalcaba, quien no inicia en el once desde hace cuatro juegos.

Por lo tanto, José Luis Caicedo y Santiago Trigos serían los encargados de orquestar el mediocampo del equipo universitario. Adelante de ellos, por una banda estaría Leo Suárez, por otro lado Jorge Ruvalcaba, ambos acompañado de Adalberto Carrasquilla y como centro delantero o una especie de ‘falso 9’ jugará Ignacio Pussetto.

POSIBLE 11 TITULAR DE PUMAS PARA JUGAR CONTRA RAYADOS DE MONTERREY EL DUELO DE PLAY IN

Portero: Alex Padilla

Alex Padilla Defensas: Alfonso Monroy, Nathan Silva, Rubén Duarte, Robert Ergas

Alfonso Monroy, Nathan Silva, Rubén Duarte, Robert Ergas Mediocampistas: José Luis Caicedo y Santiago Trigos

José Luis Caicedo y Santiago Trigos Ataque: Leo Suárez, Adalberto Carrasquilla, Jorge Ruvalcaba e Ignacio Pussetto

