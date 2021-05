Peláez sobre continuidad de Vucetich: 'Es uno de los mejores técnicos en la historia de México'

El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, dio un mensaje a la afición para explicar los motivos de la permanencia de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo, destacando que lo considera el mejor entrenador para el Rebaño, además de que no desea volver a empezar de cero un proyecto.

“Es ratificar a Víctor Manuel Vucetich como el director técnico del próximo torneo. Renueva un año. Tenemos al mejor director técnico mexicano en la institución”

“Estoy convencido de que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México, así de simple. Es un técnico ganador, la principal razón por la que lo elegí y por eso quiero que siga. Es una decisión consciente, bien pensada, analizada y consensuada con la Comisión de futbol del equipo”, detalló el directivo.

El máximo responsable del área deportiva del Guadalajara dejó en claro que se sacaron las estadísticas de cada entrenador que ha dirigido desde el campeonato del 2017, en donde el Rey Midas ha registrado los mejores números, por lo que no quiere truncarle el proceso.

“La vida es estar tomando decisiones de manera constante. Apostar, arriesgar, algunas veces sale y otras no. El único que no se equivoca es el que no se atreve a tomar decisiones. Apenas llevo un año y medio en Chivas y me ha servido a mí para entender muchas cosas", aseguró.

“Locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Quiero hacer una apuesta y algo diferente con la continuidad de Víctor. Es irreal pensar que el único responsable del mal torneo es el entrenador. Esa conclusión ya la sacamos con los últimos técnicos. No quiero que nos vuelva a pasar. El hilo se corta por lo más delgado y hoy no va a ser así", dijo.

“No voy a tomar decisiones al calor de los resultados, vas madurando, aprendiendo muchas cosas. Hay que ser fríos. Le quiero compartir a los aficionados algo de lo que analizamos al interior es que los números de los técnicos de Chivas después del título fue una etapa complicada. La productividad de Vucetich está arriba del 50 por ciento, es la más alta de los últimos técnicos”, puntualizó.

Peláez Linares explicó que la responsabilidad del mal torneo mostrado en este Guard1anes 2021 no fue solo del entrenador, por lo que no cortará su proceso en el Guadalajara.

“Ese es el análisis, lo quiero compartir. ¿Para qué cortar un proceso? No vamos a iniciar de cero otra vez. Mucho o poco ya tenemos un camino recorrido en conocimiento del plantel, en filosofía, en procesos internos. Sabemos que nos falta muchísimo, pero el problema no solo fue Víctor, no lo voy a responsabilizar cortando su proceso”, concluyó Peláez.

