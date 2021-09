Peláez sobre nuevo de DT de Chivas: 'Mohamed tiene ventaja porque lo conozco'

Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, reconoció que Antonio Mohamed tiene ventaja para ser nuevo técnico del Rebaño, toda vez que él ya conoce su manera de trabajar.

"No he hablado con nadie, (A Antonio Mohamed) ya lo conozco, tiene una ventaja porque lo conozco, pero de ahí en más no ha habido comunicación con nadie", explicó el directivo en entrevista con TUDN.

El exdelantero reiteró que buscan a un estratega que potencie a los jóvenes y aseguró que no se cierra ni al mercado nacional ni al extranjero.

Peláez ya trabajo con el Turco en América, e incluso lo intentó llevar a Cruz Azul, todo esto antes de que el propio directivo saliera repentinamente de La Máquina.

Además del nombre del Turco han sonado estrategas como Matías Almeyda, quien ya fue campeón de Liga y Concacaf con los Rojiblancos, así como Diego Alonso, quien alcanzó el éxito en Liga con Rayados y Pachuca.

