Peláez tras renovación de Vega con Chivas: 'Pronto vamos a levantar la 13'

Alexis Vega, el delantero estrella de Chivas, renovó con el Rebaño Sagrado hasta 2024, así reveló el club por medio de sus redes sociales este jueves 5 de mayo. Tanto el jugador como el directivo Ricardo Peláez se comprometieron a levantar el título trece proximamente.

"Con Alexis, con sus compañeros y con el apoyo de esta gran afición; muy pronto vamos a poner la 13 por aquí (en el museo)", dijo Peláez.

El contrato del jugador terminaba a finales de este año, pero la escuadra lo sorprendió con asegurarlo por dos años más, Vega se dijo agradecido con la directiva por ofrecerle la oportunidad de quedarse.

“Totalmente agradecido, primero con Amaury (Vergara) que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar, Ricardo (Peláez) también en todo momento me brindó su apoyo, en todo el tiempo de las negociaciones estuvo al pendiente de mí y agradecer a ustedes, a la afición que me arropó de gran manera y muy feliz de poder anunciar mi renovación con este club qué tanto me ha dado, y estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder a lograr un campeonato nomás a estas vitrinas”.

LA PROMESA DE PELÁEZ "Con Alexis, con sus compañeros y con el apoyo de esta gran afición; muy pronto vamos a poner la 13 por aquí (en el museo)" Ricardo junto a Vega le dan una sorpresa a los chivahermanos, el delantero renueva hasta el 2024. pic.twitter.com/W8WivgGL6q — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 5, 2022

