Víctor Manuel Vucetich: 'Pumas no está entre los mejores equipos del torneo'

Pumas cayó por 3-0 ante Seattle Sounders y de esta manera, con un global de 5-2, el equipo de la MLS se convirtió en el campeón de la Concacaf Liga de Campeones.

Con este resultado, también se puso fin a la hegemonía de equipos mexicanos en el certamen internacional con 17 títulos de forma consecutiva, lo que ha reavivado la discusión sobre qué tanto han crecido los equipos de Estados Unidos respecto a los mexicanos y Víctor Manuel Vucetich, técnico de Rayados, dio su punto de vista.

"Hay que reconocer que Seattle ha trabajado bien, es un justo y merecedor campeón, hace años nos tocó participar contra ellos y ya se veía el potencial y ahora pensamos que ya nos ha rebasado la MLS, pero Pumas no está en el mejor momento ni en los primeros lugares como están los mejores equipos, y es una atenuante, como se complica cuando no se tiene una programación adecuada", reveló el estratega.

"Ese crecimiento de la MLS los medios de nuestro país no le han dado el reconocimiento, siempre se mencionan que somos superiores, pero no nos dejan ver por qué estamos por arriba. Se menciona la historia, pero hoy en día es elocuente, tenemos que darnos cuenta de la forma en que participan, el crecimiento, la infraestructura. Esto habla de esa fuerza, de esa paridad, varias finales contra ellos y Pumas es la segunda vez que pierde una final de Concacaf, en 2005. Los equipos centroamericanos no aparecen tanto, pero sí los de Estados Unidos", añadió.

Además, el Rey Midas destacó la importancia que a veces no se le da al torneo por parte de equipos y medios de comunicación.

"Ahora ya le dan valor a algo que siempre ha sido importante, entendemos cómo participan los medios en ese sentido, lo manejan como un fracaso para México y Pumas, pero el proceso de Pumas es difícil, ha tenido mucha participación, le ha restado el ritmo que dejó haber tenido para este encuentro y ahora tiene un juego complicado con Chivas y también resentirá la fatiga que trae y le puede generar un problema grave", sentenció Vuce.

