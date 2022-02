Piojo Alvarado reveló que el Pacto de Caballeros frustró su fichaje con América

Roberto Alvarado pudo ser del América. El reciente fichaje de las Chivas del Guadalajara confesó para el podcast del 'Canelo' Angulo que estuvo cerca de vestir los colores azulcrema, pero su llegada se vio frustrada por el Pacto de Caballeros.

Con 23 años, la carrera de Alvarado comenzó a despuntar desde la División de Plata, incluso consiguió probarse en equipos de la Premier League. Aunque no logró emigrar al Viejo Continente, en México le aguardaba una oportunidad con América, pero los directivos de Celaya tenían otros planes.

“Me dijeron que iba a hacer pruebas al United, estuvimos una semana, me terminaron llevando a Leicester, querían que me quedara pero no tenían dinero y luego fui al City, estuve tres meses entrenando. Me tocó con Brahim Díaz, jugó en el Madrid y ahora está en el Milan, era mi traductor y yo andaba para todos lados con él, con Sancho y con Phil Foden”, confesó en una charla con su actual compañero, Jesús Ricardo Angulo.

“Ya estaba bien desesperado, ya me quería regresar, tenía 16 años y cuando me dicen que me voy a regresar, ellos me dicen que voy a regresar a la Sub-20 de América, tenían buena relación con ellos y cuando regreso aún existía el pacto de caballeros. Cuando regreso me citan unas personas de Celaya, como habían cambiado de dueño, me dicen que debo de jugar con ellos, me dijeron que me querían ahí”, apuntó Alvarado.

Sin duda la carrera del ‘Piojo’ Alvarado pudo dar un giro de no ser por el extinto Pacto de Caballeros, que desapareció en 2018, tras el acuerdo de la Liga MX y la junta de dueños.El medallista olímpico en Tokio 2020 y campeón de Liga MX con Cruz Azul en el Clausura 2021, ahora, tiene un nuevo reto en Chivas, el odiado rival de América.

